İBB'den 'Paravan Şirkete Para Aktarıldı' İddiasına Yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında aralarında soruşturma kapsamında görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 50’den fazla isim tutuklanırken, soruşturmaya konu olan iddialara dair İBB cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kamuoyuna da yansıyan iddialara yanıt veren İBB Tekzip hesabı son olarak, ‘İBB iştiraki KİPTAŞ'tan Ali Nuhoğlu’nun paravan şirketine 2.1 milyar TL'lik büyük jest’ iddiasına yanıt verdi.

‘HABERE KONU OLAN PROJE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’

İBB tarafından yapılan açıklamada, bahse konu işin Bakanlar Kurulu tarafından 2018/11406 sayılı kararla ‘Riskli Alan’ ilan edilen bölgede, riskli alan içerisinde ve çevresinde depreme dayanıksız konutlarda yaşamlarını sürdüren vatandaşların güvenli yapılara taşınması amacıyla inşa edilen ‘Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamındaki rezerv konut projesi olduğu belirtildi.

‘İHALE ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTRİ’

Açıklamada bahsi geçen ihalenin KİPTAŞ tarafından 4733 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi çerçevesince Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda düzenlendiği ve KDV Hariç 2.100.000.000 lira bedelle en düşük teklifi veren İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. ile 13.02.2024 tarihinde ‘Anahtar Teslim Götürü Bedel’ inşaat yapım sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

‘BANKA TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI YÜZDE 10 AVANS ÖDENDİ’

Açıklamada, sözleşme kapsamında, onaylı yapı ruhsatına göre 108.561,61 metre kare inşaatın anahtar teslim şekilde teslim edileceği belirtilirken, sözleşme gereğince banka teminat mektubu karşılığı yüzde 10 avans ödemesi yapıldığı belirtildi. Yine açıklamada verilen avansın aylık hak edişlerinden kesilerek eritildiği ve bugüne dek verilen avansın 77.395.964,97 lirasının yükleniciden kesildiği ifade edildi.

‘BUGÜNE DEK 13 HAK EDİŞ DÜZENLENDİ’

Açıklamanın devamında yüklenicin yapmış olduğu inşaatların bedelinin, 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kapsamında aylık hak edişler ile fatura karşılığı ödendiğine dikkat çekilirken, 2025 Şubat ayı sonu itibariyle yükleniciye 13 adet hak ediş düzenlendiği ve hak edişlerin toplamının 596.725.844,72 lira artı KDV olduğu ifade edildi.