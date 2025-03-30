Özgür Özel Silivri'den Seslendi! 'İşkencenin Zamanaşımı Yok'

CHP lideri Özgür Özel, polisin sert müdahalesiyle karşılaşan gençlere destek açıklaması yaparak sorumlularının peşine düşeceğini söyledi. Özel, "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz" diyerek işkence suçunun da zamanaşımı olmadığını hatırlattı.

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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ve orada tutulan gençlerle bayramlaşmak adına Silivri Cezaevi'ne giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevi önünde açıklama yaptı. Özel, polisin veya herhangi bir devlet görevlisinin kötü muamelesine maruz kalan gençler adına sorumluların peşine düşeceğini vurguladı. İşkence suçunun zamanaşımı olmadığını hatırlatan ana muhalefet lideri, İBB Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat'ın tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi.

'MUTLAKA HESABINI SORACAĞIM'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım. Size kötü muamele yapanlar CHP'yi görünce duracaklar. Bu iktidarı değiştirme iradesini biz bu ülkede görüyoruz. Bu rejim ve bu rejim adına suç işleyenler, zulmedenler AİHM kararları gereğince bu yaptıkları kötülüklerin zamanaşımı yok, mutlaka ve mutlaka hesabı sorulacak.

'BİZ DAVA ADAMIYIZ'

Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak. Namusum üzerine söylüyorum; bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım. Biz dava adamıyız, inanç adamıyız. 10 yaşından beri yatılı okulda okudum, bir kişiyi arkamda bırakmadım, bir kişiyi satmadım.

'MAHİR POLAT TUTUKSUZ YARGILANMALI'

Zaten doğru olan bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır ancak özellikle Mahir Bey'in içinde bulunduğu koşullar ve sağlık durumu düşünüldüğünde kesinlikle tutuksuz yargılanması gerekir. Onun durumunu yakından takip ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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