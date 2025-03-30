Bakan Yumaklı'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü Mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin dünya için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Doğanın korunması, kaynakların doğru kullanılması ve sürdürülebilir bir gelecek için herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık Projesi ile mirasımız olan geleceği koruyarak, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA