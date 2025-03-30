Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, etkinliğin 2005 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürüldüğünü belirtti. Karaloğlu, bayramlaşmanın kesintisiz devam etmesinin önemine vurgu yaparak, "Tüm Kocaelili hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Bayramın, özellikle Gazze ve Filistin başta olmak üzere, zulüm altındaki tüm Müslümanların ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karaloğlu, bir gazetecinin terörle mücadeleye ilişkin sorusuna "Terörsüz Türkiye dönemine girdik." yanıtını verdi.

Bayramlaşma töreninde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de birer konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından Karaloğlu ve beraberindekiler vatandaşlarla bayramlaştı.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Programa, AKP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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