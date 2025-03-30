Kahramanmaraş’ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kent genelinde gün boyunca aralıklarla süren sağanak yağış, şehir merkezi ile bazı ilçelerdeki cadde ve sokakları adeta göle döndürdü, trafik akışında aksaklıklar meydana geldi.

Özellikle ana arterlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde ise bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşunca trafikte uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, sağanak yağışın sürebileceğini belirterek vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA