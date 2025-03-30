Elazığ Belediyesi’nden Çocuklara Özel Bayram Festivali
Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda çocuklar için özel bir festival düzenleyerek bayram coşkusunu miniklerle paylaşacak. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek festival, bayram tatili boyunca devam edecek.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde, çocukların keyifli vakit geçirmesi için oyun grupları, yarışmalar ve çeşitli ikramlar yer alacak. Bayramın ikinci gününden itibaren başlayacak olan etkinlikler, 13.00-22.00 saatleri arasında minik misafirleri ağırlayacak.
TÜM ÇOCUKLAR FESTİVALE DAVET EDİLDİ
Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşaması için tüm aileler festivale davet edildi. Bayram süresince devam edecek etkinliklerle minikler, eğlence dolu anlar yaşayacak.
Kaynak: İHA