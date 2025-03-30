Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Kritik Anket: Her Üç Kişiden İkisi 'Evet' Dedi

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak Silivri’ye götürülmesinin ardından yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar çıktı. Ser Araştırma’nın 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmaya göre, anket katılımcılarının yüzde 63,5’i 2025 yılı içerisinde erken seçim istiyor.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Kritik Anket: Her Üç Kişiden İkisi 'Evet' Dedi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla noktalanan sürecin ardından anket şirketlerinden dikkat çekici veri ve sonuçlar gelmeye başladı.

VATANDAŞA ERKEN SEÇİM SORULDU

Bu anketlerden en dikkat çekici ise Ser Araştırma’nın 24-27 Mart tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin seçmen ile CATİ yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma oldu. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket yöntemi kullanılarak yapılan ankette güven aralığı yüzde 95, hata payı ise artı eksi yüzde 1,5 olarak belirlenirken, katılımcılara ise “Sizce 2025 yılında bir erken genel seçim olmalı mı?” sorusu yöneltildi.

Anket katılımcılarının yüzde 63,5’i yani neredeyse her 3 kişiden ikisi bu soruya “Evet” yanıtını vererek erken seçim talebini dile getirdi.

Erken seçim istemediğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 33,2 olurken, “Fikrim Yok” yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,3 oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Kritik Anket: Her Üç Kişiden İkisi 'Evet' Dedi - Resim : 1

BİR AY İÇİNDE YÜZDE 5,7 ORANINDA YÜKSELDİ

Ser Araştırma'nın 26-28 Şubat tarihlerinde aynı yöntemlerle yaptığı ankette erken seçime "Evet" diyenlerin oranı yüzde 57,8; "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 35,8 olarak ölçülmüştü. "Fikrim Yok" diyenlerin oranı ise yüzde 6,4 çıkmıştı.

Bir ay arayla iki anket arasındaki farkın erken seçim isteyenlerin lehine yüzde 5,7’lik artış gösterdi. İBB’ye düzenlenen operasyon neticesinde başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere onlarca kişinin tutuklanmasının erken seçim isteyenlerin oranındaki bu denli artış yaşanması ise dikkat çekti.

Erken seçim istemeyenlerin oranı bir ay içinde yüzde 2,6 oranında azalırken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 3,2 oranında düşüş gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Kritik Anket: Her Üç Kişiden İkisi 'Evet' Dedi - Resim : 2

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