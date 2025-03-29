İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından en kapsamlı anketi Konda Araştırma yayımladı. Ankette katılımcılara İmamoğlu'nun diplomasının iptali, yolsuzluk iddiaları, tutuklanmasına yönelik tepkiler, protestolara karşı bakış açıları soruldu. Anketin sonuçları ise oldukça dikkat çekici. İşte Konda Araştırma'nın 'İmamoğlu' anketinin ayrıntılı sonuçları...

Eda Narin Eda Narin
İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı yarışının sonucu daha da merak edilir hale geldi. İmamoğlu, CHP'nin ön seçiminden 15 milyonu aşkın bir oy aldı ve CHP Parti Meclisi'nde de onaylanarak CHP'nin resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

Gözler İmamoğlu'nun tutukluluğu nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına çevrilmişken Konda Araştırma'dan dikkat çeken detaylı anket geldi. 24-25 Mart 2025 tarihlerinde 1535 kişiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları oldukça çarpıcı...

Ankete katılanların yüzde 44’ü Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini yanlış bulurken yüzde 24’ü iptali doğru bulduğunu belirtiyor. İmamoğlu'nun diplomasının iptalini doğru bulanlarda en yüksek oranları AKP ve MHP'liler paylaşıyor. AKP'lilerin yüzde65'i; MHP'lilerin yüzde 53'ü kararın arkasında duruyor. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmeni ise kararı yanlış buluyor. Yanlış bulanlar arasında en yüksek oran yüzde 92 ile CHP seçmeninde. CHP'yi yüzde 82 ile DEM Parti ve ardından yüzde 77 ile İYİ Parti takip ediyor.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı - Resim : 1

Anketin diğer ayağını ise yolsuzluk iddiaları oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 34'ü iddiaları yanlış bulurken; yüzde 28'i doğru buluyor. Ankette dikkat çeken ise fikir belirtmeyenlerin oranı... Yüzde 38! AKP seçmeninin yüzde 66'sı; MHP seçmeninin ise yüzde 69'u yolsuzluk iddialarını doğru buluyor. Yanlış bulanlarda en yüksek oran yüzde 84 ile CHP'de.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı - Resim : 2

Ankette katılımcılara İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru bulup bulmadıkları da soruldu. Ankete göre, yüzde 43 İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru bulmazken; yüzde 26 ise kararı yerinde buluyor. Fakat fikir belirtmemeyi tercih edenler de az değil... Yüzde 31!

İşte İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı seçmenlerin partilere göre tutumları:

İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı - Resim : 3

AKP VE MHP SEÇMENİNDEN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası hem toplumda hem de siyaset arenasında en çok konuşulan konu ise protestolar... Ankette katılımcılara "Birkaç gündür devam eden eylemler hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Tüm partilerin seçmenleri arasında “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır” diyenlerin oranı oldukça yüksek. CHP ve DEM Parti seçmenlerinde bu bireylerin oranı koşulsuz olarak “Eylemler haklıdır” diyenlerin oranından fazla. “Eylemler haksızdır” diyenler kadar olmasa da AKP ve MHP seçmenleri arasında da azımsanmayacak oranda “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır” diyenler var.

AKP'lilerin yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 60’ı eylemleri yanlış bulduğunu söylüyor. Öte yandan, her iki partinin seçmenleri arasında “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır” diyenlerin oranı ise AKP'de yüzde 33, MHP'de yüzde 37...

CHP seçmenlerinin yüzde 48’i, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 43’ü eylemleri haklı buluyor. CHP seçmenlerinin yüzde 50’si, DEM Partililerin yüzde 56’sı düzeni bozmamaları koşuluyla eylemlere olumlu bakıyor.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı - Resim : 4

Eylemleri haklı veya haksız bulma eğilimi de yaş grupları arasında değişkenlik gösteriyor. 18-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 22’si eylemleri haksız bulurken yüzde 26’sı eylemler haklıdır yanıtını veriyor.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası En Kapsamlı Anket! Dört Kritik Soru Soruldu... AKP ve MHP'lilerin O Yanıtı Şaşırttı - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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