Maltepe'de Yüz Binler 'Hak, Hukuk, Adalet' Diyor

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan eylemler bugün Maltepe Miting alanında devam ediyor. CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün destek verdiği buluşma işini Maltepe Miting alanında hazırlıklar tamamlandı. Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri kortejler halinde Miting meydanına yürüyüşlerine devam ederken yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekici.

İstanbul Valiliği ise miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

13.20 MANSUR YAVAŞ KÜRSÜDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe'deki mitingde açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Biz bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Burada toplanan yüzbinler olarak selam olsun Ekrem Başkana. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, halktan başka derdi olmayan bir kardeşimiz hukuksuzca tutuklandı. Bu artık bir kişinin davası değil, halkın davası."

13.05 DİLEK İMAMOĞLU KONUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Dilek İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Yalnızca İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Ekrem'i cezalandırıyorlar. Asla onun gibi olamayacaklarını biliyorlar o yüzden cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Soruyorum size hangi duvar sevgiye engel olabilir?"

12.30 NURİ ASLAN, MALTEPE'DE

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra İBB Başkan Vekili seçilen Nuri Aslan, Maltepe'de... Aslan, vatandaşlara "Bir adım geri adan bizden değildir" diye seslendi.

12.05 GİRİŞLER DEVAM EDİYOR

Miting saati 12.00 olmasına rağmen vatandaşların Maltepe miting alanına girişleri devam ediyor.

Miting saati 12.00 olmasına rağmen vatandaşların Maltepe miting alanına girişleri devam ediyor



📷 Rıfat Kırcı (@rifatkirci )https://t.co/pGmv2iYQ3x pic.twitter.com/eSicD9Nq7p — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 29, 2025

11.00 MARMARAY'DA YOĞUNLUK

Maltepe miting alanına giden Marmaray hatlarında yoğunluk yaşanıyor. Maltepe mitingi için İdealtepe, Süreyya Paşa, Maltepe durakları tercih ediliyor. Mitinge giden yurttaşlar Marmaray içerisinde de sloganlarına devam ediyor.

CHP'nin düzenlediği Maltepe miting alanına giden Marmaray hatlarında yoğunluk yaşanıyor



Mitinge giden vatandaşlar Marmaray içerisinde de sloganlarına devam ediyorhttps://t.co/pGmv2iYQ3x pic.twitter.com/3CEwJdhjOm — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 29, 2025

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Kaynak: Haber Merkezi