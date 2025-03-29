Anketten İlginç Sonuç! Kararsız Seçmen ve Sandığa Gitmeyeceklerin Oranı Dikkat Çekti

Türkiye'de tarihi belli bir genel seçim olmamasına rağmen siyaset ve ekonomideki hareketlilik, erken seçim ihtimalini gündemde tutuyor. Bu yönde son olarak ADA Araştırma da bir anket çalışması gerçekleştirerek sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 81 ilde yaptığı ankete göre; şu anda olası bir genel seçimde birinci parti, 2023 seçimlerinde olduğu gibi yine AKP oluyor. Yüzde 23.1 oy alan AKP'yi yüzde 22.5 oy oranıyla CHP ve yüzde 6 oy oranıyla DEM Parti takip ediyor.

OY KULLANMAYANLAR VE KARARSIZLAR ÇOĞALDI

Listenin dördüncü sırasında yüzde 5.7 oy alan MHP, beşinci sırasında da yüzde 2.7 oy oranıyla İYİ Parti yer alıyor. Listedeki diğer partiler de sırasıyla; Yeniden Refah Partisi (yüzde 2.2), Zafer Partisi (yüzde 1.9), Anahtar Partisi (yüzde 1.6) ve TİP (yüzde 0.8) oldu.

Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmenlerin oranı yüzde 16.6, hiçbir partiye oy vermeyeceğini açıklayan katılımcıların oranı da yüzde 16 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi