Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu

ORC Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre; bu pazar seçim olsa en fazla oy alabilecek parti yüzde 30,2 oy oranıyla CHP oldu. Onu yüzde 28,1 oy oranıyla AKP takip ederken, üçüncü sıra da yüzde 8,0 oy ile MHP'nin oldu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanıp görevden alınması sonrası erken seçim tartışmaları alevlendi. Muhalefetin siyasi tutuklamaları ve ekonomik krizi işaret ederek sandık çağrısı yapması sonrası anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi.

Son olarak ORC Araştırma, 25-27 Mart 2025 tarihleri arasında, 26 ilden 3 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette CHP, yüzde 30,2 oy oranıyla birinci parti oldu.

Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu - Resim : 1

Onu yüzde 28,1 oy oranıyla AKP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 8,0 oy ile MHP, dördüncü sırada da yüzde 7,5 oy oranıyla DEM Parti yer aldı. Beşinci sıraya yüzde 5,1 oyla yerleşen Zafer Partisi'ni de yüzde 5,0 ile İYİ Parti takip etti.

Ankete göre geri kalan partiler, seçimlerde barajı aşabilecek oy potansiyeline erişemedi. Bu partiler sırasıyla Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, BBP, TİP, Yerli ve Milli Parti, DEVA Partisi ve Anahtar Parti oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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