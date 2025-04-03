Yenidoğan Testleri Meclis Gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye’de uygulanan yenidoğan tarama testleriyle ilgili artan endişeleri ve ailelerin bilgi eksikliği nedeniyle testleri reddetme eğilimini gündeme taşıdı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Yenidoğan Testleri Meclis Gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Pala, bu testlerin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, bilim dışı söylemlerin etkisiyle bazı ebeveynlerin topuk kanı alımını kabul etmediğini belirtti. “Bebeklerin doğumdan hemen sonra topuk kanı alınarak yapılan taramalar, birçok metabolik ve genetik hastalığın erken teşhis edilmesini sağlıyor. Ancak yanlış bilgilendirme nedeniyle bu testlere karşı çıkan ailelerin sayısında artış olduğu ifade ediliyor. Bu durum halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'

Pala, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yenidoğan tarama programlarının Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibroz ve SMA gibi hastalıkların erken teşhis edilmesini sağladığını, bu sayede her yıl binlerce çocuğun engellilikten ve erken ölümden kurtarıldığını hatırlattı. Ancak sağlık okuryazarlığının düşük olduğu kesimlerde ve bilim karşıtı propagandaların etkisiyle tarama testlerine katılımın azaldığını belirtti.

Pala, Bakanlığa yönelttiği sorularla, son on yılda kaç bebeğe hastalık teşhisi konduğunu, topuk kanı testini reddeden ailelerin sayısında nasıl bir değişim yaşandığını ve bu konuda yürütülen bilgilendirme çalışmalarını sorguladı. Ayrıca, halkın bilinçlendirilmesi için yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bilim çevrelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Bebeklerin sağlık hakkını korumak hepimizin sorumluluğudur” diyen Pala, Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda daha etkin bir strateji izlemeye çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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