Murat Bakan Gözaltındaki Öğrencilerle Görüştürülmedi, Ali Yerlikaya Telefonunu Açmadı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan ve tutuklanmasıyla birlikte devam eden protesto gösterileri ülke genelinde sürüyor. Dün gece saatlerinde ODTÜ kampüsüne giren polis ekipleri 9 öğrenciyi gözaltına aldı.

Bu gelişmenin ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ODTÜ’de gözaltına alınan öğrencilerle görüşmek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gitti.

Ankara TEM Şube Müdürlüğü önünde açıklama yapan Bakan, dün ODTÜ’de gözaltına alınan 9 öğrencinin yanı sıra 9 gözaltı daha olduğunu belirterek, gözaltındakilerle görüşmek için geldiğini ancak görüşme imkanı bulamadığını belirtti.

‘ALİ YERLİKAYA’YA ULAŞAMADIM’

Bakan, savcılığın aksi yönde bir talimatı olmadığı takdirde gözaltındakilerin sağlık muayenesinin ardından avukatlarıyla ifade vereceklerini ve mahkemeye sevk edileceklerini belirtti. Gözaltındaki öğrencilerle görüşmek amacıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı şahsi numarasından aradığını belirten Bakan, Ali Yerlikaya’ya ulaşamadığını dile getirdi Ardından özel kalemini de aradıklarını ancak özel kalemden de dönüş alamadıklarını ifade eden Bakan, gözaltındakilerin durumunu takip edeceklerini söyledi.

Bakan, buradan Ankara Adliyesi’ne geçeceklerini belirterek gözaltındakilerin gün içinde adliyeye sevk edileceklerini düşündüğünü ifade etti.

Bakan, gözaltındakileri yalnız bırakmadıklarını, sağlık durumlarıyla hukuki süreçleri takip ettiklerini söyledi.