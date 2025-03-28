DEVA Partisi’nden Yolsuzluk Çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de yaptığı açıklamada kamu kaynaklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Beytülmale ihanet edenler hakkında yazılan hadislere değinen Ekmen, kendi inançlarına ve parti siyasetine göre devlet hazinesindeki her bir kuruşun beytülmal olduğunu belirtti. Beytülmal olarak tanımladığı devlet hazinesinin 85 milyonun hakkı olduğunu belirten Ekmen, bu hazinenin yetim hakkı titizliğiyle korunması gerektiğini ifade etti.

‘HESAP SORULACAĞINA İNANIYORUM’

Hazinenin, kamu kurumunun veya belediye eliyle harcanan tek bir kuruşun sadece yolsuzlukla değil; israf, gösteriş ve hatta iş bilmezlik nedeniyle yok yere harcandığını takdirde bunun hesabının sorulacağına inandıklarını dile getiren Ekmen, bir konuya vurgu yaptı.

Ekmen vurgu yaptığı noktada Hazreti Muhammed’in sözlerine atıf yaparak, “‘Beytülmale ihanet eden, ateşten bir yığınla karşılaşacaktır.’ diyor Peygamber Efendimiz. Bir başka sözünde ise ölçü olarak beytülmale ihaneti bir hurma tanesi olarak tarif ediyor, ‘Bir hurma tanesi kadar beytülmale ihanet etmek’ diyor. Yine, şöyle bir sözü var: ‘Haksız yere beytülmalden pay alanlar ahirette o aldıkları haksız malı boyunlarında taşıyacaklardır.’ Siyasetçinin, bürokratın, kamu malını kullananın kulağından çıkarmaması gereken sözler bunlar” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İÇİN İKİ SORU

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı sürece dair de konuşan Ekmen, iki konuya dikkat çekmek istediğini belirterek, ilk olarak belediyelere yönelik soruşturmaların usule uygun olup olmadığını sordu. İkinci olarak ise bu soruşturmaların Cumhur İttifakı yönetiminde olan belediyeler için yürütülüp yürütülmediğini soran Ekmen, hukuk güvenliğinin herkese lazım olduğunu dile getirdi.

Savunma hakkının kutsallığına dikkat çeken Ekmen, ifadelerin bitiminin ardından imzasız metinlerin 5 dakika içerisinde Whatsapp’ta dolaştığını ifade ederek “Yarın öbür gün AK Parti'li bir arkadaşımız da savunma verdiğinde, henüz suçluluğu kesinleşmeden ifadeleri bu şekilde piyasaya mı dökülecek?” şeklinde konuştu.