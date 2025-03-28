Adalet Bakanlığı Zirveye Oturdu: Şikayet Yağıyor

19 Mart günü İBB’ye düzenlenen iki ayrı operasyonda 106 isim hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 51 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZLER ADALET BAKANLIĞI'NA ÇEVRİLDİ

Bu gelişmenin ardından Türkiye’deki hukuk sistemine dair tartışmalar alevlenirken, Kamu Denetçiliği Kurumu’na Adalet Bakanlığı hakkında yapılan şikayet sayısı da dikkat çekti.

ŞİKAYET SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verilerine göre, 2018 yılında 816 şikayet alan Adalet Bakanlığı, 2024 yılında ise 2 bin 757 şikayet aldı. 6 yıl içerisinde 3 kattan fazla artış göstermesi ise dikkat çekti.

2 bin 757 şikayetle birlikte Adalet bakanlığı Kamu Denetçiliği Kurumu’na en çok şikayet edilen bakanlık konumuna yükseldi.

Kaynak: Birgün