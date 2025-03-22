Babacan'dan Özel'e Dayanışma Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti Saraçhane'de kabul etti.

Kabulün ardından konuşan Özel, “Haftaya başlarken hepinizin duyduklarını biz de duymuştuk. Saraçhane’ye kayyım, Barolar Birliğine kayyım, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım. Bir terör soruşturması, bir suç örgütü soruşturması, yakıştırması ve iftirası ile karşı karşıyayız. Gözaltıların dördüncü gününe girmiş durumdayız. Yarın sabah 06.20 itibariyle başta Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Emrah Şahan ve gözaltında bulunan arkadaşlarımızın hakim karşısında kararlarının verilmesi gerekiyor." dedi.

BABACAN'A TEŞEKKÜR

Süreci yakından takip ettiklerini ve ilk andan beri Saraçhane'de olduklarını söyleyen Özel, dayanışma ziyaretinde bulunan Ali Babacan ve DEVA Partisi heyetine teşekkür etti. Özel, "Bugünler otoriter bir sistemin bir tek adam rejiminin mi, demokrasinin mi savunulacağı… Değişmeyen iktidarın ‘Hak vaki olana kadar bu koltukta kalacağım, ilelebet değil’ diyenlerin mi yoksa ‘Ben kimi seçersem o yönetir’ diyenlerin mi başarılı olacağı bir süreçte, toplum tarafını belli ediyor. Tüm siyasetçiler tarafını belli ediyorlar” diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

“Darbe dönemlerinde darbeler şüphesiz iktidara karşı yapılır. Partideki iktidar olarak ve İstanbul Büyükşehir’deki iktidar olarak burada iktidar biziz. Ama herkes döner muhalefetin gözünün içine bakar, ‘Siz neredesiniz’ diye. Bu süreçte bizim dışımızdaki, bizim karşımızdaki Cumhur İttifakı dışında muhalefetten tek bir çatlak ses çıkmamasını… Kolay değil hırsızlıkla, yolsuzlukla, teröristlikle suçlanıyorsunuz. Burada gösterilen, tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütlerinin gösterdiği dayanışmaya bir kez daha Sayın Genel Başkan’ın huzurunda teşekkür ediyorum.”

"DEMOKRASİ AYIBI"

Babacan ise "Türkiye’de ana muhalefet partisi eğer saatlerle ifade edilen bir kayyum korkusu yaşadıysa bu demokrasimizin en büyük ayıbıdır. Böyle bir şey kabul edilemez. Kayyum uygulaması siyasi partiler yasasında vardır ama onun ruhu başkadır. Ana muhalefet partisine uygulanacak bir durum değildir bu. Bu korkuyu ana muhalefet partisine yaşatmak, olağanüstü kurultay kararı aldırmak da gerçekten Türkiye'de hem yargının hem demokrasimizin geldiği noktayla ilgili büyük bir ayıptır. İnşallah Türkiye bu ayıplı durumdan kurtulacaktır." dedi.

"Gençlerimiz sokaklarda, meydanlarda... Türkiye bir gün demokrasiye ulaşır mı diye umutları vardı. Bu hafta olanlar gençlerimizin beklentilerini kıracak gelişmeler oldu, gençler bunun için meydanda." ifadelerini kullanan Babacan, "Ben özellikle sayın Cumhurbaşkanı'na da bir mesaj iletmek istiyorum. Hiç kimseyi, özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha farklı noktaya getirici ne bir üslup, ne bir tavır ve karar içerisinde olmasın. Demokrasilerde protesto hakkı en temel insan hakkıdır." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi