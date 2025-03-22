Mağazada 'İndirim' İzdihamı

Bursa'da bir ev eşyası mağazasında açılışa özel indirim uygulanınca vatandaşlar izdihama sebep oldu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda ev eşyaları satan mağazada, açılışa özel indirim kampanyası düzenlendi. Satılacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Uzun kuyruklar oluşturan bölge halkı, görevlilerin kapıları açmasıyla bir anda içeri girmek isteyince izdihama neden oldu.

O anlar ise kameraya yansıdı.

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Kaynak: DHA

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