Bakan Göktaş Şehit Ailesiyle Birlikte Çocuk Bakımevine Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesiyle birlikte devlet himayesindeki çocukları ziyaret etti.

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Bakan Göktaş Şehit Ailesiyle Birlikte Çocuk Bakımevine Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural’ın ailesiyle birlikte devlet himayesinde olan çocuklara ziyaret gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Göktaş, kendileriyle birlikte aynı anda 102 farklı çocuk evinin daha şehit aileleri tarafından ziyaret edildiğini belirterek, “Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikayelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve milletimizin emaneti olan çocuklarımızın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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