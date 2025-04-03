Avrupa Güzeli Feci Şekilde Can Verdi: Köprüden Düştü, Araç Ezdi

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan korkunç kazada yaşamını yitirdi. Genç mankenin üst geçitten düştüğü ve üzerinden otomobil geçtiği öğrenildi.

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Avrupa Güzeli Feci Şekilde Can Verdi: Köprüden Düştü, Araç Ezdi

Giresun'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bayram tatiline giden Avrupa Güzeli feci kazada can verdi.

Kosova Avrupa Güzeli seçildiği öğrenilen Güler Erdoğan, Giresun'da üst geçitte yürürken aniden yola düştü.

Avrupa Güzeli Feci Şekilde Can Verdi: Köprüden Düştü, Araç Ezdi - Resim : 1

Sözcü'deki habere göre alkollü olduğu iddia edilen 27 yaşındaki güzelin üzerinden araç geçti. Vatandaşlar panikle hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaynak: Sözcü

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