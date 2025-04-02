Elazığ’da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Kovancılar ilçesi Karagedik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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