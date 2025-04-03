Kayıp Çocuk 12 Saat Sonra Bulundu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya, ekiplerin 12 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

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Kayıp Çocuk 12 Saat Sonra Bulundu

Olay, Süleymanhacılar köyünde meydana geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine yetkililere yapılan kayıp ihbarı sonrası jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Kastamonu ve Ankara’dan gelen destek ekipleri ile birlikte toplam 107 personel, 2 iz takip köpeği ve 2 dronla yürütülen arama çalışmalarına köylüler de katıldı. Küçük çocuk, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kayı köyü mevkiinde, ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ayaz, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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