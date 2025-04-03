Karaman'da Aranan 7 Kişi Yakalandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanarak tutuklandı.

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Karaman'da Aranan 7 Kişi Yakalandı

Karaman'da yapılan denetimlerde toplam 5 bin 818 kişi sorgulanırken, trafik kontrollerinde alkollü araç kullanan 6, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyeti olan 54 ve kamu düzenini bozacak şekilde araç kullanan 34 kişiye para cezası uygulandı. Ayrıca, 83 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Narkotik uygulamalarında ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 109 tabanca ve av tüfeği fişeği, 12 kartuş, 7 kesici ve delici alet, 53 adet sentetik ecza, 210 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 6 gram bonzai hammaddesi ve 75 mililitre aseton ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, şehirde huzur ve güvenin sağlanması için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Karaman Cezaevi Denetim
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