Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de arkadaşlarıyla birlikte protestolara katılan, ardından 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Şakir Paşa Ailesi dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, gözaltına alındı.

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Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından ‘boykot’ çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı - Resim : 1

Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu öğrenildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhne’deki protestolara tiyatro ekibi ile birlikte katılmıştı.

Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı - Resim : 2

Saraçhane’den fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafının altına ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ notunu düşmüştü.

Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun paylaşımları arasında bir kadının elindeki ‘Bize barikat kuracağınıza bizi öldürene kurun’ yazılı pankartı da yer aldı. Cem Yiğit Üzümoğlu, son paylaşımında ise boykot çağrısı yaptıktan sonra Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan meslektaşı Aybüke Pusat’a destek vermişti.

Ünlü oyuncunun gözaltına alınmasının ardından Oyuncular Sendikası 'Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir' paylaşımı yaparak oyuncuya destek verdi.

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Kaynak: DHA

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