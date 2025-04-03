Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından ‘boykot’ çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu öğrenildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhne’deki protestolara tiyatro ekibi ile birlikte katılmıştı.

Saraçhane’den fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafının altına ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ notunu düşmüştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımları arasında bir kadının elindeki ‘Bize barikat kuracağınıza bizi öldürene kurun’ yazılı pankartı da yer aldı. Cem Yiğit Üzümoğlu, son paylaşımında ise boykot çağrısı yaptıktan sonra Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan meslektaşı Aybüke Pusat’a destek vermişti.

Ünlü oyuncunun gözaltına alınmasının ardından Oyuncular Sendikası 'Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir' paylaşımı yaparak oyuncuya destek verdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. pic.twitter.com/zCOWxidWAn — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) April 3, 2025

Kaynak: DHA