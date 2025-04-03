RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Derbi Tepkisi: 'Reytingler Düştü' İddiaları Dezenformasyon İçerikli

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP lideri Özgür Özel'in derbisi öncesinde yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi. Şahin, "Reytingler düştü" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Derbi Tepkisi: 'Reytingler Düştü' İddiaları Dezenformasyon İçerikli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'ye bakmayacağız tabii ki. Çok izlenirse çok kazanacaklar. Ekrem Başkan'a bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize küfredenlerin reytinglerini güçlendirmek istemiyoruz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların da gönlümüzde yeri olmayacak" açıklamasına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tepki geldi.

Şahin, Galatasaray Spor Kulübü’nü derbide gösterdiği mücadele ve elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti, Özel’in derbi öncesinde yaptığı boykot çağrısını ise eleştirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Derbi Tepkisi: 'Reytingler Düştü' İddiaları Dezenformasyon İçerikli - Resim : 1

Şahin açıklamasında, "CHP Genel Başkanının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı ‘boykot’ çağrısı, sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım olup, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırıdır" dedi.

"Reytingler düştü" iddialarına ilişkin ise "Bugün ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları ise dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayalı olarak yürütüldüğünü belirten Şahin şöyle devam etti:

"Televizyon izleme ölçümleri, RTÜK’ün yetkilendirdiği TİAK A.Ş. tarafından gerçekleştirilirken, radyo dinlenme oranı ölçümleri ise RİAK A.Ş. sorumluluğunda yürütülmektedir. Ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15 bin kişiyi kapsayan 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan veriler, günlük olarak analiz edilmekte ve bilimsel raporlamalara konu olmaktadır. Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hane halkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir."

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Kaynak: DHA

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