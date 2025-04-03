16 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı: Tabancayla Vurup İntihar Etti

Çorum’un Ortaköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Barış Yılmaz, konuşmak için buluştuğu 16 yaşındaki Münevver Sudenaz K. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Yılmaz, genç kıza ateş etti ve otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Münevver Sudenaz K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçen ekipler, Barış Yılmaz’ı İncesu Kanyonu civarında otomobilinin içinde başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, saldırganın intihar ettiği tespit edildi.

Kaynak: DHA