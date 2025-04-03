Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba Öldü, Kızı Yaralandı

Konya’nın Meram ilçesinde husumetli iki kişi sokak ortasında karşılaşınca kan aktı. Dün gece saat 22.30 sıralarında Alakova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalarını ziyaretten dönen Selamet L., yolda karşılaştığı Abdullah Sarıbaş ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, kanlı bir saldırıya dönüştü.

Yanında taşıdığı av tüfeğini ateşleyen Selamet L., 37 yaşındaki Abdullah Sarıbaş’ı ve yanındaki 12 yaşındaki kızı A.S.’yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Sarıbaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan Selamet L.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA