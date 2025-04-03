Çanakkale'de Lastik Bot Battı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Denizdeki can pazarında 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kurtarıldı.

Çanakkale'de Lastik Bot Battı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Olayın ardından Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hızla bölgeye intikal ederek, botta bulunan 25 kişiyi sağ salim kurtarmayı başardı.

Çanakkale'de Lastik Bot Battı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ancak, yapılan ilk incelemelerde botta 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitiren göçmenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması, daha fazla can kaybını engelledi. Kurtarılan göçmenlerin durumunun stabil olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 TutuklamaBalıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 TutuklamaYurttan Haberler

Antalya'da Göçmen Kaçakçısı 2 Şahıs TutuklandıAntalya'da Göçmen Kaçakçısı 2 Şahıs TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Düzensiz göçmen göçmen Çanakkale
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Derbi Tepkisi: 'Reytingler Düştü' İddiaları Dezenformasyon İçerikli RTÜK Başkanı'ndan Derbi Tepkisi
16 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı: Tabancayla Vurup İntihar Etti 16 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı: Tabancayla Vurup İntihar Etti
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlunun İsmi Ortaya Çıktı: Anlamını Duyanlar Şaşırdı Ünlü Çiftin Oğullarının İsmi Ortaya Çıktı
Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek
Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek