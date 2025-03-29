Antalya'da Göçmen Kaçakçısı 2 Şahıs Tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen Kamerun bayraklı sürat teknesine yakalandı. Operasyonda teknede bulunan şahıslar tutuklandı.
Antalya'da Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları gereği, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yüzer unsurları tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Kaş'ın Kalkan açıklarında yapılan operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen Kamerun bayraklı sürat teknesi durduruldu. Teknede bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında sürat teknesi ve litrelerce yakıta el konuldu.
Kaynak: İHA
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