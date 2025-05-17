Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor

UZMANLARDAN YAKIT TASARRUFU ÖNERİSİ

Sıkışık trafikte durduğunuzda, motoru kapatmanın yalnızca iki dakikadan uzun bekleme süreleri için tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Kısa süreli duruşlarda motoru kapatmak yerine rölantide çalıştırmak, hem akünün hem de marş motorunun ömrünü koruma açısından daha sağlıklı olabilir.

Ayrıca, motoru çalıştırırken gereğinden fazla gaza basmak da modern motorlar için gereksiz ve zararlı bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Ani kalkışlar ve agresif sürüş tarzı yalnızca yakıt tüketimini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mekanik parçalarda erken aşınmaya da yol açıyor.