Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor
Trafikte uzun süreli beklemeler sırasında yakıt tüketimini azaltmak amacıyla motoru elle durdurmak, sanıldığı gibi her zaman fayda sağlamayabilir. Uzmanlar, özellikle manuel olarak yapılan motor durdurma ve yeniden çalıştırma işlemlerinin bazı araçlarda motor ve bileşenler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni nesil otomobillerin çoğunda yer alan Start-Stop sistemleri, aracın durduğu anlarda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu sistemler, özel olarak güçlendirilmiş aküler ve marş motorlarıyla donatıldıkları için sık çalıştırma işlemlerine karşı dayanıklıdır. Ancak eski model araçlarda bu sistem yer almadığından, sürücülerin manuel olarak aynı işlemi taklit etmeleri uzun vadede ciddi sorunlara neden olabilir.
Özellikle ikinci el otomobiller söz konusu olduğunda risk daha da artıyor. Bu araçların motorları zamanla daha fazla zorlandığı için, sık sık dur-kalk yapmak yakıt tüketimini artırdığı gibi motorun ve parçaların yıpranmasını da hızlandırıyor.
UZMANLARDAN YAKIT TASARRUFU ÖNERİSİ
Sıkışık trafikte durduğunuzda, motoru kapatmanın yalnızca iki dakikadan uzun bekleme süreleri için tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Kısa süreli duruşlarda motoru kapatmak yerine rölantide çalıştırmak, hem akünün hem de marş motorunun ömrünü koruma açısından daha sağlıklı olabilir.
Ayrıca, motoru çalıştırırken gereğinden fazla gaza basmak da modern motorlar için gereksiz ve zararlı bir alışkanlık olarak öne çıkıyor. Ani kalkışlar ve agresif sürüş tarzı yalnızca yakıt tüketimini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mekanik parçalarda erken aşınmaya da yol açıyor.
SESSİZ VE DENGELİ SÜRÜŞ ÖNEMLİ
Uzmanlar, şehir içi trafikte daha yumuşak ve dengeli bir sürüş benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Gereksiz hızlanmalardan ve aniden dur-kalk yapmaktan kaçınmak, sadece yakıt tasarrufu değil, aynı zamanda araçta yer alan sistemlerin sağlığını da uzun vadede koruyabiliyor.
Sürücülere önerilen temel prensip şu: Start-Stop sistemi olmayan araçlarda, bu özelliği manuel olarak taklit etmek yerine sessiz modda, düşük devirle ve dengeli sürüş tercih edilmeli. Bu sayede yakıttan tasarruf edilirken, ekipmanlar da zarar görmemiş olur.