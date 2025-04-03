Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 kişinin ve ulusal seviyede aranan 3 zanlının Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı..

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Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan beş kişinin ve ulusal seviyede aranan üç kişinin Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar! Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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