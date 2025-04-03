Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan beş kişinin ve ulusal seviyede aranan üç kişinin Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar! Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik" dedi.

Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar❗️

🟥 Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile

❌ Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik❗️



Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol… pic.twitter.com/s8LsRzI5e0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi