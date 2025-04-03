Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 kişinin ve ulusal seviyede aranan 3 zanlının Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan beş kişinin ve ulusal seviyede aranan üç kişinin Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar! Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik" dedi.
Gürcistan’a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2025
🟥 Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile
❌ Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik❗️
Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol… pic.twitter.com/s8LsRzI5e0
Kaynak: Haber Merkezi