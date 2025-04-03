Bayram Tatilinde Acı Tablo! 47 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan acı bilançoyu açıkladı.



Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci gününde 583 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Dün 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Yerlikaya, toplam can kaybının 47 olduğunu belirtti.

47 CAN KAYBI

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5.743 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Trafiğe çıkan vatandaşlara uyarılarda da bulunan Bakan Yerlikaya, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

⛔️ 13 vatandaşımız hayatını kaybetti,

⛔️ 959 vatandaşımız ise yaralandı.



13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik… pic.twitter.com/NCxUar4VMK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi