Bayram Tatilinde Acı Bilanço Katlandı: 3 Günde 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3.619 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

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Bayram Tatilinde Acı Bilanço Katlandı: 3 Günde 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü 663 trafik kazası meydana geldiğini kaydederek, bu kazalarda 8 kişinin öldüğünü, bin 120 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bayram Tatilinde Acı Bilanço Katlandı: 3 Günde 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ACI BİLANÇO KATLANDI

"Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullanan Yerlikaya bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 619 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bayram Tatilinde Acı Bilanço Katlandı: 3 Günde 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Trafik denetimleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Yerlikaya, "528 bin 654 araç denetlendi, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi uygulandı, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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