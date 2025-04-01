Volkan Konak’ın Ölümünde Sır 7 Dakika… Yaşama İhtimali Var mıydı?

Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölümünün ardından ‘ihmal’ iddiaları devam ederken, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı kalp krizi vakalarındaki kritik 7 dakikaya dikkat çekti. Kılıçlı ‘Volkan Konak'ın bugün hayatta olma ihtimali eğer doğru ve etkili bir ilkyardım, temel yaşam desteği ve tıbbi müdahale olsaydı oldukça yüksek olabilirdi’ dedi.

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Volkan Konak’ın Ölümünde Sır 7 Dakika… Yaşama İhtimali Var mıydı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde Ramazan Bayramı nedeniyle konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatılan Volkan Konak’ı yapılan ilk müdahalenin yetersiz olduğuna ilişkin iddialar sürerken önemli bir açıklama geldi.

Volkan Konak’ın Ölümünde Sır 7 Dakika… Yaşama İhtimali Var mıydı? - Resim : 1

'SAĞLIK EKİBİ OLSAYDI'

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, konser alanında sağlık ekiplerinin olmamasına dikkat çekerek kritik noktaları tek tek açıkladı. Kılınçlı ‘Olay yerinde, tedbir, sağlık tedbiri yapan ekiplerin olması gerekirdi. Volkan Konak'ın bugün hayatta olma ihtimali eğer doğru ve etkili bir ilkyardım, temel yaşam desteği ve tıbbi müdahale olsaydı oldukça yüksek olabilirdi’ dedi.

Volkan Konak’ın Ölümünde Sır 7 Dakika… Yaşama İhtimali Var mıydı? - Resim : 2

'YEDİ DAKİKADAN SONRA…'

Kalp krizi vakalarında ilk 7 dakikanın çok kritik olduğunu belirten Kılınçlı şunları söyledi: İlk yardım bilen kişi, Volkan Konak'ın bilincini kontrol edip, solunumunu kontrol edip, dolaşımının olmadığından emin olduktan sonra yapay kalp masajına ve suni solunuma başlamalıydı. Böylece beyne gidecek olan oksijenli kanı sirkülasyonu, sağlamış olacaktı. Kalp masajı suni solunum yapılmadığı sürece zaten yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar almış olacak ve kişiye ne kadar kalp masajı yaparsanız yapın, kişi geri dönmeyecektir.

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Kaynak: NTV

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