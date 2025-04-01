Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Hepsi Birden Vuracak

Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Rize çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Eskişehir’in güneyi, Balıkesir’in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Rüzgar, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor.

Kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Ege ve Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Eskişehir’in güneyi, Balıkesir’in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkileyecek.

8 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla illeri için sarı kodlu alarm verildi. Bu illerde toz taşınımı, gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin(Rize ve Artvin çevreleri hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi