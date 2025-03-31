Ünlü Tarihçi Sinan Meydan'dan Volkan Konak'a Duygulandıran Veda

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Volkan Konak'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü tarihçi Sinan Meydan da duygulandıran paylaşım geldi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Tarihçi Sinan Meydan'dan Volkan Konak'a Duygulandıran Veda

Volkan Konak’ın, sahnede konser verdiği sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının ölüm haberini alarak büyük bir üzüntü yaşayan ünlü dostları ona sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla veda etti. Volkan Konak’ın ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü tarihçi Sinan Meydan'da sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getirdi.

"Bir ay içinde iki sevdiğimiz insanı, iki Cumhuriyet değerini, yeri dolmayacak iki sanatçımızı kaybetmek çok acı..." diyen ünlü tarihçi Sinan Meydan, "Birilerinin "Eski Türkiye" diye küçümsediği, ama bizlerin her geçen gün daha çok özlediğimiz; sevinçlerimizi, mutluluklarımızı, daha büyük bir coşkuyla yaşadığımız, hüzünlerimizi, acılarımızı daha derinden hissettiğimiz ve geleceğe yönelik umutlarımızın daha canlı olduğu, geleceğine inandığımız güzel günlerin hayalini kurduğumuz zamanlarımızın sanatçılarıydı onlar. Sesleri ve sözleriyle gönül tellerimize dokunan, yurtsever, cesur, Atatürk'ün açtığı çağdaş uygarlık yolunun parlak ışıklarıydı onlar; Edip Akbayram ve Volkan Konak... Sesleriyle sözleriyle; eserleriyle, duruşlarıyla ölümsüzdürler. Gelecek nesiller de onları dinleyecek." dedi.

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