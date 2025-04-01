Yoğun Sis Kaza Getirdi! İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3'ü Ağır 5 Yaralı

Ordu'da etkili olan yoğun sis kazayı beraberinde getirdi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoğun Sis Kaza Getirdi! İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3'ü Ağır 5 Yaralı

Ordu'da Ünye ilçe merkezi yönüne seyreden İsa Kuşlu (53) idaresindeki otomobil, Akkuş yönünde ilerleyen Cevat Güzel (70) yönetimindeki otomobille yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlardaki Ayşe Kuşlu (54), Ahmet Güzel (57), Davut Kabasakal (37) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan sürücüler İsa Kuşlu, aynı araçtaki Ayşe Kuşlu ve diğer sürücü Cevat Güzel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ve yoğun sis nedeniyle Akkuş-Niksar yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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