Park Halindeki İki Tır Alev Topuna Döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırda yangın çıktı. Her iki tırda da hasar meydana gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Park Halindeki İki Tır Alev Topuna Döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen park halindeki iki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında her iki tırda büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin
Son Güncelleme:
Matbaada Yangın Paniği! Ekipler Zor Söndürdü, İnceleme Başlatıldı Matbaada Yangın Paniği! Ekipler Zor Söndürdü, İnceleme Başlatıldı
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Aydın’da Kavşakta Feci Kaza: 2’si Bebek 4 Yaralı Aydın’da Kavşakta Feci Kaza: 2’si Bebek 4 Yaralı
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
ÇOK OKUNANLAR
Manisa'da Baba Dehşeti! Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü Baba Dehşeti! Tartıştığı Oğlunu Katletti
Siirt'te Fabrikada Yangın! Alevler Binayı Sardı Siirt'te Fabrikada Yangın! Alevler Binayı Sardı
Yoğun Sis Kaza Getirdi! İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3'ü Ağır 5 Yaralı Yoğun Sis Kaza Getirdi! İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3'ü Ağır 5 Yaralı
Düzce'de Feci Kaza! Metrelerce Yükseklikten Yuvarlandılar: 2'si Çocuk 6 Yaralı Düzce'de Feci Kaza! Metrelerce Yükseklikten Yuvarlandılar: 2'si Çocuk 6 Yaralı
Matbaada Yangın Paniği! Ekipler Zor Söndürdü, İnceleme Başlatıldı Matbaada Yangın Paniği! Ekipler Zor Söndürdü, İnceleme Başlatıldı