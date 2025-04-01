Bolu'da Araçlar Çarpıştı, Yol Trafiğe Kapatıldı: Yaralılar Var
Bolu'da otomobil ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Bolu-Mudurnu karayolu Mudurnu ilçe girişinde bulunan kavşakta Berkan D. idaresindeki kamyon ile Furkan A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, çarpışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kamyon ve otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA