Aydın’da Kavşakta Feci Kaza: 2’si Bebek 4 Yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde iki araç kavşakta çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savrulurken, 2’si bebek 4 kişi yaralandı.

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Aydın’da Kavşakta Feci Kaza: 2’si Bebek 4 Yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde Ovaköy Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir otomobil ile yumurta taşıyan ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı.

ARAÇLAR SAVRULDU

Çarpışmanın şiddeti ile araçlar savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si bebek 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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