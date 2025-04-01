Kiracısının Telefon Numarasını Flört Sitelerinde Dağıtan Ev Sahibinin Cezası Belli Oldu

Ankara'da kira zammını beğenmediği için kiracısını çıkartmak isteyen ev sahibinin çirkin oyununu mahkeme bozdu. Kiracısının telefon numarasını flört uygulamalarından dağıtan ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kiracısının Telefon Numarasını Flört Sitelerinde Dağıtan Ev Sahibinin Cezası Belli Oldu

Ankara Eryaman’da, G.A. adlı genç kadın, V.C.'nin evini kiralayarak oturmaya başladı. 2023 yılı itibariyle, devletin belirlediği yüzde 25’lik kira zammını uygulayan G.A., ev sahibinin zammı yetersiz bularak evi boşaltmasını istemesi üzerine, kanuni haklarını kullanarak tahliye kararı olmadan evini boşaltmayacağını belirtti. Bu olaydan bir süre sonra G.A., ismini kullanarak kendisi adına flört uygulamalarında hesap açıldığını ve telefon numarasının paylaşıldığını fark etti ve konuyu mahkemeye taşıdı.

Kiracısının Telefon Numarasını Flört Sitelerinde Dağıtan Ev Sahibinin Cezası Belli Oldu - Resim : 1

NUMARAYI DAĞITAN EV SAHİBİ ÇIKTI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, G.A., yaptığı araştırma sonucunda, adına açılan hesaplarda telefon numarasının paylaşıldığını ve kendisinin taciz edildiğini belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuruda, şüphelinin ismini Dilek olarak kullandığını ve çeşitli insanlarla irtibat kurarak, G.A.'ya ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Savcılık, yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli hesapların IP adresinin ev sahibi V.C.'ye ait olduğunu tespit etti.

Kiracısının Telefon Numarasını Flört Sitelerinde Dağıtan Ev Sahibinin Cezası Belli Oldu - Resim : 2

2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık ev sahibine, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından toplamda 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmamakla birlikte, suçun tekrarlanmayacağına ve zararın doğmadığına kanaat getirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Kaynak: Hürriyet

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