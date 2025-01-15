Bolu’da Korku Dolu Tartışma, Ev Sahibi Kiracısını Tabancayla Vurdu

Bolu’da ev sahibi, oğluyla tartışan kiracısını tabancayla vurarak yaraladı. Kiracı hastaneye kaldırılırken ev sahibi de gözaltına alındı. Olay yerinde boş kovanlar bulundu, polis soruşturma başlattı.

Bolu’da Korku Dolu Tartışma, Ev Sahibi Kiracısını Tabancayla Vurdu

Bolu’da Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında, korku dolu anlar yaşandı. N.G. isimli ev sahibi kiracısı M.Ş.'nin, oğlu E.G. ile tartıştığını görüp tartışmaya dahil oldu.

Bolu’da Korku Dolu Tartışma, Ev Sahibi Kiracısını Tabancayla Vurdu - Resim : 1

Ev sahibi N.G., kiracısını kovalayıp arkasından defalarca ateş açtı. Kiracı, ev sahibinin tabancasından çıkan kurşunlardan biriyle vurulup yaralandı.

Yaralı kiracı hastanede tedaviye altına alınırken, ev sahibi ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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