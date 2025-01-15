Meclis'te 'İğrenç' Polemiği... AKP'li Güler CHP Lideri Özel'e Yüklendi: 'Kimsin Sen?'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Güler, AKP'nin Meclis’te gündeme getirdiği ve emeklilerin taban aylıklarının 14 bin 696 TL’ye çıkartılmasına ilişkin kanun maddesin de bulunduğu torba kanun teklifine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li milletvekillerinin eleştirilere şöyle tepki gösterdi:

"CHP milletvekilleri dahil, Özgür Özel’in bu ifadelerini reddediyorum. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de o ifadeyi kullansam ne olur? Ben de onlara 'iğrenç' diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin bu kavram nedir? Kimsin sen?Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin?"

Kaynak: Haber Merkezi