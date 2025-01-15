'SGK Borcu Kıskacı'nda Yeni Perde: Saatler Sonra Görüşecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP'li belediyeleri SGK borçları üzerinden kıskaca alırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 18.00'de beraberindeki belediye başkanlarıyla birlikte SGK borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Vedat Işıkhan ile görüşeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'daki grup toplantısında öncelikle CHP'li belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını ödemeleri çağrısında bulundu ve ödememeleri halinde borcu 'kaynağından keseceklerini' söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta yaptığı konuşmada "SGK'ya prim borcu olan belediyeleri silkelemekte fayda var" diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat vermesi, siyasette 'belediyelere SGK kıskacı' tartışmasının startını resmen vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleme' talimatının ardından CHP'li Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir ile İstanbul'daki Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu.

Kaynak: ANKA