ABB'den Bakan Işıkhan'a Jet Yanıt: 'SGK Borcuna Karşılık Tuvalet Teklif Edildi' İddiasının Arkasında Ne Var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerine ilişkin borç tartışmalaru devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün katıldığı canlı yayında, SGK’ye borcu olan 30 belediyeden 23’ünün CHP’li olduğunu belirterek, "Borçları ödemek yerine sürekli katlıyorlar" dedi.

Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair iddialara yanıt veren Bakan Işıkhan, bu tekliflerin gerçekçi olmadığını söyledi. Işıkhan, "Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmiyor.' Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı" ifadelerini kullandı.

ABB’DEN BAKAN IŞIKHAN’A SERT YANIT

Bakan Işıkhan’ın söz konusu açıklamalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Işıkhan'ın açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğu belirtildi.

Yapılandırma kapsamında, SGK’ya Anafartalar Çarşısı gibi 572 kıymetli taşınmazın sunulduğunu vurgulayan belediye, bu tekliflerin görmezden gelindiğini ifade etti. Belediye, “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

"KABUL ETMEMEK Mİ İŞİNİZE GELDİ?"

Açıklamada, SGK’ya toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olan 33 arsa bildirildiği, ancak bu arsaların üzerindeki toplam 3 milyon liralık haczin gerekçe gösterilerek kabul edilmediği kaydedildi. ABB, “haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa 'silkeleyin' talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi?" ifadelerine yer verildi.

'ANAFARTALAR ÇARŞISI TEMİNAT EDİLDİ'

Tuvalet iddialarına da değinilen açıklamada, “Ulus’ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016 yılında üçlü protokolle SGK’dan alındı. 2 Eylül 2024 tarihinde 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı’nın tamamı olmak üzere SGK’ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK’dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir” denildi.

Ankara Büyükşehirden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin SGK’ya yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Sayın Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, SGK’ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla “tuvalet teklif edildi” şeklinde çarpıtılmıştır.

Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine:

Ulus’ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016 yılında üçlü protokolle SGK’dan alındı.

02.09.2024 tarihinde 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı’nın tamamı olmak üzere SGK’ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK’dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir.

İddia edilen “hacizli arsa” konusuna gelince:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak SGK’ya toplam 33 kalem arsa bildirilmiştir. Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa “silkeleyin” talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi?

Sayın Bakan, ya size yanlış bilgi veriliyor ya da kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Her iki durumda da bu tutum kabul edilemez."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN’IN İDDİALARINA YANIT



Ankara Büyükşehir Belediyemizin SGK’ya yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Sayın Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler,… pic.twitter.com/0iEUmJQa0f — Ankara Büyükşehir Basın (@abbbasin) January 13, 2025

Kaynak: Haber Merkezi