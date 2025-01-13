Gözaltına Alınan Rıza Akpolat'tan İlk Açıklama

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün rüşvetle ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin sorularına cevap veren Akpolat, "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

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İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edremit'te gözaltına alınan Akpolat sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Gözaltına Alınan Rıza Akpolat'tan İlk Açıklama - Resim : 1

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Akpolat, burada basın mensuplarına, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım" dedi.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Gözaltına Alınan Rıza Akpolat'tan İlk Açıklama - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA

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