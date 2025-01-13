'Beşiktaş' Soruşturmasında Flaş Gelişme! Aranan Kilit İsim Gözaltında

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

KİLİT İSİM YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Aziz İhsan Aktaş da yakalanarak gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 40'a ulaştı.

Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen 47 şüpheli arasında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanarak yerine kayyım atanana Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

Kaynak: AA