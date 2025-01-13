'SGK Tekliflerimizi Reddetti' Demişti: Bakan Işıkhan'dan Mansur Yavaş'a İlk Yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Işıkhan, SGK’ye borcu olan 30 belediyeden 23’ünün CHP’li olduğunu söyledi. Işıkhan belediyelere "Borçları ödemek yerine sürekli katlıyorlar" diyerek suçlamada bulundu.

Bakan Işıkhan canlı yayında yaptığı açıklamalarda, CHP’li belediyelere uygulanan ‘borç kıskacı’na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin borçlarının 30 altın ton tutarında olduğu söylendi. Doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait.

Belediyelerin borçlarını ödemek yerine ‘sürekli katladığını’ aktaran Işıkhan, toplam borcun yüzde70’inin CHP’li belediyelere ait olduğunu söyledi.

Işıkhan açıklamalarında, özel şirketlerin de prim borçlarının da azımsanmayacak noktada olduğunu açıkladı. Işıkhan, açıklamalarının devamında ise, özel sektörün borçlarının belediyeler kadar olmadığının altını çizdi "Hiçbir özel sektörün borcunun bu düzeyde değil" dedi.

MANSUR YAVAŞ'I YALANDI: ABB SGK BORÇLARI İÇİN İPOTEK TEKLİF ETTİ

Mansur Yavaş'ın mahsuplaşma çabalarının sonuçsuz kaldığına yönelik açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan, "Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, SGK kabul etmiyor.' Bu da başka bir yalan. ABB'nin sunduğu gayrimenkullerin hepsinde şerh ve ipotek vardı. Bir tek bir tanesinde yoktu. Biz onu yapılandırma sürecine soktuk" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bize önerdikleri listelerde tuvaletler, bankamatikler, depolar var. Bunların üzerinde de ipotekler var. ABB SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti. Bunların üzerinde de ipotek var."

'ÖZEL'İ YALANLAMAKTAN RAHATSIZLIK DUYUYORUM'

Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan rahatsızlık duyuyorum ancak Özgür Özel sürekli yalan söylemekten rahatsız olmuyor. SGK'ya en borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. BU belediye yıllarca CHP'de olan belediye. İzmir'in SGK borcu şuan 12 milyar lira ve en borçlu belediyemiz. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?

Asgari ücrete olası bir zamma ilişkin de açıklamalarda bulunan Işıkhan şunları kaydetti:

Gerçekten enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak olur ya, bir aksilik, felaketle karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da gündeme gelebilir. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız görüyor durumu. Böyle bir durum olursa bir tabii ki yeni bir güncelleme yapabiliriz.

Eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli iyileştirmeyi yaparız. Baktık ki geriye gidiyor 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir. Ancak şu an ben 2025 yılının meyveleri toplayacağımız bir dönem olacağını yürekten diliyorum.

Kaynak: Habertürk