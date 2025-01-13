Tüm Gözler İkinci 'İmralı' Görüşmesinde! Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan, Örgüte Mesaj mı Verecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde görüştü.

Görüşme sonrası DEM Parti siyasi partilerle kritik temaslarda bulundu. Son temaslar ise eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile gerçekleştirildi.

'BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ'

DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş ziyareti sonrası "Barışın kaybedeni olmaz. Bu süreçte herkes kazanır, kaybedeni hiç yoktur. Barış kıymetli bir şeydir. Çözüm ve barış kavramları birbirine karıştırılıyor. Çözüm, demokratik bir mücadele ve uzun bir iştir. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır. Kamuoyundan gizlediğimiz ve gizleyeceğimiz bir şey yok. Yüreğimiz elimizde geziyoruz barış için" açıklamalarında bulundu. Ahmet Türk, "Kürdün Türke; Türkün Kürde ihtiyacı var" derken; Pervin Buldan ise "Demirtaş ve Mızraklı her koşulda sürecin arkasında olduklarını ifade etti" dedi.

DEMİRTAŞ: DESTEĞİM TAM

Demirtaş ise aktif siyaseti bıraktıktan uzun zaman sonra siyasete ilişkin yaptığı ilk paylaşım yeni sürece dair oldu. "Demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" diyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

YÜKSEKDAĞ: BARIŞ İÇİN İNİSİYATİF ALMALI

Figen Yüksekdağ ziyareti sonrası Sırrı Süreyya Önder, Yüksekdağ'ın "Sürecin yanındayız üzerimize ne düşerse yerine getirmeye hazırız" dediğini aktardı. Önder, "Bu çatışmalı süreçte, hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden, bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur" dedi.

Görüşme sonrası paylaşım yapan Yüksekdağ ise "Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır” ifadelerini kullandı.

TÜM GÖZLER İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİNDE

Şimdi ise tüm gözler İmralı Cezaevi'ndeki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çevrildi. DEM Parti heyetinin temasları sonrası bu hafta ikinci kez Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Öcalan’ın ikinci veya üçüncü ziyaretin ardından daha somut açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Öcalan’ın örgüt yönetimine yönelik bir çağrıda bulunarak özerklik talebinden vazgeçildiğini ilan etmesi ve örgüt yönetiminin Suriye’yi terk etmesini istemesi gibi mesajlar verebileceği de öne sürülenler arasında.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, MHP liderinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşması yönündeki çağrısından sonra yeniden gündeme oturmuştu.

DEM Parti Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bir süredir Abdullah Öcalan'la görüşmek için resmi kurumlarla temas halindeydi. Öcalan, Ağustos 2024'te Adalet Bakanlığı’na başvurarak görüşme talebinde bulunmuştu.

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleşti. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın ilettiği mesajda Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin teklifine verdiği yanıtta, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” sözlerini sarf ederek iktidara bir mesaj vermişti.

Bahçeli, 26 Kasım Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHP grubundan yaklaşık 2 saat sonra Meclis grup kürsüsüne çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın” yanıtını vermiş ve ardından da Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı’ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı’na resmen başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamalarda genellikle 'müsait bir zaman' vurgusu yapmış son açıklamasında da bütçe görüşmeleri sonrasına işaret etmişti.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

Ardından 27 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Önder ve Buldan'ın görüşme için sabah saatlerinde İmralı Cezaevi'ne gittiği, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklama yapılmamış ve dün yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı belirtilmişti.

İmralı'da dün görüşme yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yazılı açıklama yaparak, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklamada, Öcalan'ın, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmenin aciliyet kazandığı değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Ayrıca Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleriyle pozitif adım ve çağrı yapmaya hazır olduğuna yönelik sözlerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilmişti.

İki ismin ortak açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamaya göre Öcalan da, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullanmıştı. Öcalan yine, “Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” diye konuşmuştu.

Ardından, görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretleri ve tartışmalar üzerine Buldan ve Önder'den ikinci bir açıklama geldi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan "Buldan ve Önder'in bilgilendirmesi" olarak duyurulan açıklamada şöyle denilmişti:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

DEM Parti, tüm bu süreçlerin ardından siyasi partilerle kritik temaslarda bulunmuştu. DEM Parti heyeti; AKP, MHP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisiyle görüşmüştü.

DEM Parti'den son yapılan açıklamada ise "Oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz" denilmişti.

Son görüşmeler ise HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile yapılmıştı.

Kaynak: Türkiye gazetesi