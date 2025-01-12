DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan İktidara ‘İmralı’ Sorusu! ‘Biz Bu Kadar Netken, Siz Ne Diyorsunuz?’

DEM Parti heyetinin ‘İmralı’ ziyaretinin ardından siyaset arenasında hareketli görüşmeler devam etti. Kritik ziyaretin ardından gözler DEM Parti’ye çevrildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 7'nci olağan kongresinde gündemi değerlendirdi.

Bakırhan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“İMRALI'DA KAPI AÇILDIYSA BU MÜCADELENİN HATIRINA”

Bir el uzatıldıysa o el bizim şahsımıza değil, sizin onurlu mücadelenize uzatılmıştır. Eğer İmralı'da kapı açıldıysa bu mücadelenin hatırınadır. Ne kadar sizlerle övünsek azdır. Yanı başımızda, Suriye'de de çatışma var. Kimliksiz Kürtler, Suriye'de 100 yıldır yok sayılan Kürtler, adım adım haklarına gidiyor. Suriye'deki Kürtleri de saygıyla selamlıyorum.

“İNSANLIĞA ÜMİT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Rojava’nın dünya halklarına ve ezilenlerine büyük bir umut olduğunu belirten Bakırhan, “Bizler sadece bizi yok sayan otoriter, tekçi devletlerle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda dünyada insanlığa büyük bir ümit olmaya devam ediyoruz” dedi.

“SURİYE'DE BÖYLE DEMOKRASİ GELMEZ”

Kürtler bugüne kadar emeğiyle, alın teriyle geldiler. 100 yıl önce yok sayıldılar, reddettiler ama bu sefer Kürtler haklarına kavuşsun deniliyor. Ama bir ülke var, yaşadığımız ülke, Türkiye'nin iktidarı ısrarla Rojava'da Kürtlerin kendi emeğiyle yaratmış oldukları statüyü tanımamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gün yok ki saldırılar olmasın, sivil vatandaşlar katledilmesin. Suriye'de böyle demokrasi gelmez.

“SURİYE TEKÇİ OLACAKSA NASIL YENİ REJİM DİYECEĞİZ?”

“Şimdi yeni bir rejim edilecekse, Kürtsüz bir Suriye rejimi düşünülebilir mi?” diye sonra Bakırhan şu soruları da sordu: Alevilerin, Hıristiyanların, Ezidilerin, seküler yaşayan Arapların olmadığı bir Suriye düşünülebilir mi? Eğer Suriye tekçi olacaksa nasıl yeni bir rejim diyeceğiz?

“KÜRTLER GÜVENLİK SORUNU DEĞİL”

Suriye halkının kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğine vurgu yapan Bakırhan “Kürtler sizin hasımınız değil, hısımınız olabilir. Kürtlere hasımlık yapmaktan vazgeçin. Kürtler güvenlik sorunu değildir. Güvenlik sorunu kafanızda Kürdü yok sayan zihniyettir. Bugün onu bitirmenin, yanlıştan vazgeçmenin günüdür. Yanlışını kabul etmek erdemdir. Ama maalesef hala bu politikalarda ısrar eden bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

“MÜZAKEREYE NİYE GEÇMİYORSUNUZ?”

“HTŞ ile görüşüyorsunuz, birçok ülkenin hala terör örgüt listesinde” diye seslenen Bakırhan, iktidara şu eleştirileri yaptı: Bütün dünyanın orada hak arama zemini olarak gördüğü SDG ile niye görüşmüyorsunuz? Bir sorununuz varsa bunu topla, tüfekle, SİHA'yla, İHA'yla niye halletmeye çalışıyorsunuz? Diyalog, müzakere etme durumuna niye geçmiyorsunuz? Bir zahmet bakanlarınız orayı da ziyaret etsin. Gerçekten güvenlik tehdidi midir, değil midir yerinde incelesinler.

“Suriye Kürtler ne istiyor, Türkiye halkı bunu bilmek durumunda değil mi?” diye soran Bakırhan “O yüzden iktidarı kuzeydoğu Suriye yönetimiyle görüşmeye davet ediyorum” diyerek seslendi.

“BÜTÜN KURUMLAR DEMOKRATİK ZEMİNİ İŞARET EDİYOR”

1 Ekim'den beri bir süreç yürüyor. Bu süreç heyetimizin İmralı'da Sayın Öcalan ile görüşmesiyle devam ediyor. Biz DEM Parti olarak fikirlerimizi açıkladık. Türkiye'de bu zeminde olan bütün kurumlar demokratik bir zemini işaret ediyor. Peki bu iktidar ne diyor? Biz bu kadar netken, bütün kurumlarıyla bir irade koymuşken iktidara sesleniyorum, siz ne diyorsunuz?

“HALA TUTUKLAMALARA DEVAM EDİYORLAR”

Çatışma ve şiddet yerine demokratik bir zeminden yana mısınız? Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyor musunuz? 100 yıldır bastırmaya çalıştığınız Kürtlerin temel haklarını tanımaya var mısınız? Buyurun cevaplarını verin hep birlikte görelim. Biz her gün konuşuyoruz. Beyefendiler hala tutuklamalar, operasyonlar, kayyım atamaya devam ediyorlar. Hoşyar eş başkanımızın ne bir davası ne de bir soruşturması var. Uzaydan mı insan getireceğiz? Erdoğan'ın milletvekillerini mi aday göstereceğiz?

“DİYARBAKIR'IN HUZURU, TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR”

Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir" diyor, ne güzel. Bizim de gururumuzu okşadı. "Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur", vallahi doğru bir şeydir. Madem bunları söylüyoruz, Diyarbakırlı ne diyor bir de onu soralım. Diyarbakırlı mutlu mudur inkar politikalarınızdan, kayyımdan, seçtiği politikacıların cezaevine girmesinden?

Kaynak: Haber Merkezi