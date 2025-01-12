Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylık Çıkışına Yanıt: Bir Yolu Var, Kararı Bu Hafta Alalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahne alan türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını vermişti.

'HEMEN GELSİN'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çıkışına karşı, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını hemen alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa tarih, o tarih. Martta yapmak istiyorsa martta. Ekimde yapmak istiyorsa ekimde.

Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin ve aday olsun. ‘Aday olacağım’ deyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip, sonra da kaçak oynamasın, kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin. Kararı bu hafta alalım."

'2027' TEPKİSİ

Özel, Erdoğan’ın erken seçim için 2027 yılının ikinci yarısını gündeme getirmesine yönelik soruya, “O rüyada görülecek bir darı ambarı. Ancak aç tavuklar görür. 2027’ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç. Millet zorda. 14 bin 500 lira emekli maaşı vereceksin. Sonra 2027’nin sonlarında filan... O güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O yüzden o darı ambarından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar, cesaretleri varsa kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz. Hodri meydan” cevabını verdi.

'UTANÇ VERİCİ'

Yeni AKPDiyarbakır İl Başkanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Nuh Peygamber benzetmesi yapması hakkındaki soruya da yanıt veren Özel, “Utanç verici. Geminin kaptanına ne atfettiği belli ama ahaliyi neyin yerine koyduğu da belli. Nuh’un gemisine tüm hayvanların kurtarılmak üzere her türünden birisi alınır. Ağzından çıkanı kulağı duyacak. Yeni başkanın hızlı şekilde uyarılmaya, belki de başlamadan bıraktırılmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

'MHP’DEKİ KIRILMAYI TAKİP EDECEĞİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, son olarak MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın Abdullah Öcalan’a, “Öcalan Beyefendi” demesi hakkında ise şunları söyledi:

“Bunu herhangi bir muhalefet milletvekili ya da bir vatandaş sokakta söylese, milletvekiline fezleke, vatandaşın kapısına koçbaşı ile gelir, sabahın köründe girerler. Eskiden ‘Sayın Öcalan’ diyenlere ağza alınmayacak lafları edenler, şimdi bu noktalara geldiler. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey o kadar uzun süre gizli kalmaz.

O ifadenin sadece MHP’deki o milletvekiline mahsus ve bir dil sürçmesi olmadığını, bazı görüşmelerde çok daha üst düzey MHP’liler tarafından benzer ifadelerin sarf edildiğinden haberdarız. Ama bugün söyle derseniz, bugün ispatlayacak bir şey yok. Ama zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığı ortaya çıkaracak. Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki bu kırılmayı hep birlikte zaman içinde takip etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA